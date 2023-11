Erfolg bei den Süddeutschen U15 Judo Meisterschaften

Am Sonntag, 22. Oktober, fanden die Süddeutschen Judo Meisterschaften der U15 in Nürtingen statt. Hier nahmen auch zwei Athletinnen des JJV Friedrichshafen teil.

Lina Pilzweger startete in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm und gewann Silber. Sie kämpfte sich in ihrer Gewichtsklasse bis ins Finale vor. Lina beeindruckte die Zuschauer und die Jury gleichermaßen, indem sie ihre ersten drei Kämpfe in überzeugender Manier für sich entscheiden konnte. Im Finale traf sie auf die starke Konkurrentin Daphne Wörner vom VfL Sindelfingen. Obwohl Lina sich mit großer Entschlossenheit in den Kampf stürzte, musste sie sich am Ende geschlagen geben. Dennoch sicherte sie sich verdient die Silbermedaille.

Leonie Vieira kämpfte in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm und gewann Bronze. Sie stand in einem beeindruckenden Starterfeld von 16 Athletinnen. Nach einem gewonnenen ersten Kampf musste Leonie sich im zweiten Duell geschlagen geben. Doch sie ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich mit eisernem Willen zurück. In den verbleibenden drei Kämpfen zeigte sie herausragende Techniken und sicherte sich verdient den dritten Platz auf dem Podium.

Der JJV Friedrichshafen gratuliert herzlich zu den herausragenden Leistungen der beiden Athletinnen. Die Erfolge sind das Ergebnis harter Arbeit und viel Fleiß.

Für Judointeressierte findet jeden Montag und Donnerstag, für Kinder und Schüler ab Sechs Jahren, um 17.15 Uhr ein Anfängertraining statt.