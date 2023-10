Erasmus Days in der Hugo-Eckener-Schule

Vom 9. bis 14. Oktober fanden die Erasmus Days statt. Ganz Europa feierte in dieser Aktionswoche das Erasmus+ Programm, so auch die Hugo-Eckener-Schule, die seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten bietet, im europäischen Ausland praktische Erfahrungen zu sammeln und deshalb seit 2021 auch das Erasmus-Exzellenssiegel führt. „Das Siegel anerkennt die am besten abschneidenden akkreditierten Organisationen“, so Andrea Saenger Zetina, die die Tage organisierte. Die Sprachlehrkräfte Annette Becker, Renate Neflin und Daniel Schwenger informierten in der Aula über die positiven Erfahrungen der letzten Reisen und stellten in Form eines Ratespiels die neuen Partnerstädte für die Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums vor, die seit letztem Jahr in Nizza und Florenz bei Betriebspraktika ihr Sprachvermögen einsetzen können, während Auszubildende der Kaufmännischen Berufsschule nach Paris und Saint Dié fahren, um zm Beispiel in der Tourismusinformation oder in der Verwaltung des Rathauses zu arbeiten. „In Spanien hat man schon längere Zeit mit einer Sprachschule in Cuenca einen zuverlässigen Partner, der Praktika vermittelt und eben auch Sprachkurse anbietet“, so Tobias Bethäuser. Als Mitglieder der „Erasmus-Community“ ermöglichen die Sprachlehrkräfte der Hugo-Eckener-Schule jährlich circa 100 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich „reisend und arbeitend“ für die europäische Idee zu begeistern.

