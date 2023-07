Entspannte Wanderung im Werdensteiner Moos

Am Samstag, 22. Juli, ging’s mal wieder ins Allgäu. Vom Wanderparkplatz kurz nach Oberdorf führte der Weg durch den Wald zum Werdensteiner Moos. Auf gut gerichteten Wegen vorbei an einladenden Rastbänken konnte man die Wanderung sehr entspannt genießen. Zwischendurch gab es viel Wissenswertes über die Landschaft und die Flora und Fauna zu erfahren. Mit einem kleinen Abstecher zur Burgruine Werdenstein, wo es leckeren Kuchen gab, den wir uns natürlich nicht entgehen ließen, waren wir gestärkt für den Rest des Weges. Zum Abschluss der Tour konnte wer wollte noch eine Runde im Niedersonthofener See zum schwimmen gehen. Das Wasser war sehr angenehm warm und so ließen wir uns das nicht entgehen.

Diese Wanderung war gemütlich und doch abwechslungsreich, denn Moorgebiete haben immer etwas sehr Entspannendes. Das Wetter tat ein Übriges und so waren alle voll auf zufrieden.

Immer aktuell informiert: www.skiclub–meckenbeuren.de

Dort finden Sie unser gesamtes Programm, Berichte der einzelnen Veranstaltungen, Fotos dazu und aktuelle Informationen über die Abteilung Ski + Wandern.