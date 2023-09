Museum Engen zeigt Kunstausstellung über Haare

Vom 23. September bis 19. November zeigt das Städtische Museum Engen die Ausstellung „Hair“ von Simone Haack. Zur Vernissage am Freitag, 22. September, 19.30 Uhr sind alle Kunstinteressierten herzlich eingeladen.

Das zentrale Thema der Ausstellung ist das menschliche Haar in seinen schier endlosen Variationen. Mal wird das Haar als abstraktes Zeichen formuliert und vom Körper abgelöst, dann wieder zur Charakterisierung der menschlichen Figur genutzt — oder als tierisches Fell in Szene gesetzt. Simone Haack erweitert die Wirklichkeit, spielt mit Irritationen in den von Figuren bevölkerten Bildwelten und gesteht dem Haar ein Eigenleben zu.

Die Berliner Künstlerin lotet mit ihren Figuren unterschiedliche seelische Dimensionen aus, von einer sanften Poesie und feinen Ironie über eine melancholische Verhaltenheit und emotionale Hingabe bis hin zu einer innerweltlichen Verlorenheit und psychischen Zerrüttung. Mit den Worten Simone Haacks: „Dem Unheimlichen gebe ich in meiner Bildwelt genauso viel Raum wie auch dem Absurden, der Ironie, dem Humor und der Schönheit, denn mir ist eine Ambivalenz im Bildausdruck und in der Lesbarkeit wichtig. Grauen und Unheil deuten sich an. Sie zeigen sich nie direkt, nur in Ahnungen.“

Das Museum hat von Dienstag bis Freitag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, am Wochenende von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet regulär drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter www.museum–engen.de.