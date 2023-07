Endlich wieder St.-Johann–Fest

Es war das erste große St.-Johann–Fest nach der Corona–Pandemie: Am 23. Juni wurde im Haus der Pflege St. Johann in Tettnang der Stiftung Liebenau anlässlich des Johannistags gefeiert. Nach einem Gottesdienst mit Pfarrer Hermann Riedle in der Kapelle verbrachten die Bewohnerschaft, Mitarbeitende, sowie Angehörige und Ehrenamtliche feierfreudige Stunden auf dem Vorplatz des Hauses. Auch aus den angrenzenden „Lebensräumen für Jung und Alt“ kamen Leute, um mitzufeiern, ein Schwätzchen zu halten und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Die Montfort–Spatzen unterhielten die Gäste mit Musik.

