Endlich heißt es wieder „Vorhang auf“

Die Theaterspieler des Heimat- und Trachtenvereins „Montfort“ Tettnang-Meckenbeuren haben sich nach sechs Jahren Spielpause endlich wieder zusammengefunden, um die schwäbische Komödie „Die zauberhafte Glaskugel“ in drei Akten von Beate Irmisch einzustudieren. Seit August wird fleißig geprobt, ausprobiert und auch jetzt schon viel gelacht. Die Akteure freuen sich heute schon sehr darauf, die Lachmuskeln aller Theaterfreunde an den fünf Spielterminen in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen ordentlich zu strapazieren. Der Kartenvorverkauf (10 Euro) startet am Montag, 6. November in der Raiffeisenbank in Meckenbeuren ‐ es ist keine telefonische Reservierung möglich. Am Sonntag, den 12. November findet um 15 Uhr die erste Aufführung als Nachmittagsveranstaltung statt, an den darauffolgenden Wochenenden wird am Samstag um 19:30 Uhr (18.11. / 25.11.) und am Sonntag um 18 Uhr (19.11./26.11.) gespielt.

