Emmausgang in Brochenzell

Am frühen Ostermontagmorgen um 5.30 Uhr hatten sich ca. 60 Gläubige in Brochenzell zum Emmausgang zur Kapelle in Laufenen eingefunden. Sie nahmen dabei eine Tonscherbe mit als Symbol für die zerbrochene Seele, für ein Scherbengericht, das über andere abgehalten wird, für eine zerbrochene Freundschaft oder für den Glauben, der manchmal in Scherben daliegt.

Diese Scherben wurden dann in der vorletzten Station unter das Kreuz gelegt, um dabei die eigenen Bitten in Gottes Hände zu legen. Im Ziel wurden die Pilger schon von einem wärmenden Feuer und dem Glockengeläute der Kapelle erwartet, wo dann die Auferstehung Christi gefeiert wurde mit der Gewissheit, dass er Zerbrochenes wieder zusammenfügt.

Die Vorbereitung des Emmausgangs übergab Uschi Keller-Weißhaupt an ein neues Team. Dem gehören an: Marija Vesenjak, Iris Wenzel, Monika Reitz Hehl und Elisabeth Kugel. Pfarrer Josef Scherer erinnerte an Ute Staudenmayer, die Anfang der 2000er Jahren diese Tradition in der Seelsorgeeinheit eingeführt hatte. Mit einem gemeinsamen Frühstück im Gemeindehaus klang dann der Ostermorgen aus.

Weitere Fotos siehe: www.se-meckenbeuren.drs.de