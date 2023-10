EM Gold für Markdorfer Rettungsschwimmer

Vom 18. bis 23. September fanden im belgischen Brügge und Blankenberge die Europameisterschaften der Masters (ab 30 Jahre) im Rettungsschwimmen statt. Bei diesem Wettkampf traten Mannschaften und Einzelteilnehmer aus ganz Europa gegeneinander an. Die DLRG Bermatingen-Markdorf wurde durch die Schwimmer Norbert Haaser, Markus Rank, Marc Kiemann, Pius Lenzlinger und Wolfgang Draaijer vertreten. Die Wettbewerbe fanden im Hallenbad von Brügge sowie im Meer und am Strand von Blankenberge statt.

Im Schwimmbecken war das Team aus Bermatingen-Markdorf sehr erfolgreich.

Haaser wurde in seiner Spezialdisziplin „100m Retten einer Puppe mit Flossen“ Europameister. In der Disziplin „100m Retten einer Puppe mit dem Rettungsgurt“ erkämpfte er sich den 2. Platz. Kiemann sicherte sich jeweils den Vize Europameister-Titel beim „100m Retten einer Puppe mit Flossen“ und „50m Retten einer Puppe“. Beim „200m Hindernisschwimmen“ und „100m Retten einer Puppe mit dem Rettungsgurt“ wurde er jeweils Dritter. Lenzlinger erkämpfte sich den Vize Europameister-Titel in der Disziplin „100m Retten einer Puppe mit Flossen“. Rank erreichte einen respektablen 8. Platz in dieser Disziplin. In der „Leinen Staffel“ verteidigten Kiemann und Haaser nach einem packenden Finale ihren Europameister-Titel. Lenzlinger und Draaijer wurden in dieser Disziplin Dritte. In der „Gurtretter Staffel“ wurden Kiemann, Lenzlinger, Haaser und Rank Vize Europameister.

Am Strand und im Meer erreichte das Team weitere Erfolge. Lenzlinger erkämpfte sich jeweils den 2. Platz in der Disziplin „Beach Flags“ und „Strand Sprint“. Zudem erreichte er zwei 3. Plätze im „Oceanman Race“ und „Strandlauf“. Haaser kam beim „Surfski Race“ bei sehr rauer See als Zweiter ins Ziel. Beim „Surfski Race“ erfolgt der Start aus knietiefem Wasser. Die Teilnehmer springen in das circa 6m lange Kajak und paddeln über die Brandung einen vorgegebenen Kurs. Die Kunst ist es, beim Hinauspaddeln schnellst möglichst gegen die Wellen anzukämpfen und beim Zurück mit den Wellen an den Strand zu surfen. Rank erreichte einen guten 4. Platz in der Disziplin „Beach Flags“. Rank, Haaser und Lenzlinger sicherten sich als Mannschaft den Europameister-Titel in der Staffel „Board Race“ und „Oceanman Race“.

Die Athleten können somit auf ein gelungenes Event zurückblicken und sich mit Zuversicht auf die WM 2024 in Australien vorbereiten.