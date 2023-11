Einweisung Snowteam SSC-Tettnang mit neuen Skianzügen

Endlich war es soweit, eigentlich waren unsere neuen Anzüge schon seit zwei Jahren überfällig, da wir uns aber aufgrund des immer knapper werdenden Angebots ( immer weniger Hersteller bieten Ski-u. Snowbardkleidung für Skischulen an) nicht gleich auf ein Model einigen konnten zog es sich in die Länge. Was länger wärt wurde endlich gut, pünktlich zur Einweisung (alljährliche Fortbildung für unsere Ski-u. Snowboardlehrer) waren sie fertig. Wir danken unseren 2 Sponsoren der Firma wenglor sensoric GmbH und Schuh Sport Mohn die ihre Logos auf unseren Anzügen anbringen durften und der Volksbank Tettnang für ihre Spende. Bei Neuschnee und teilweise Sonnenschein konnten wir die Anzüge einweihen, auch Schneegestöber am zweiten Tag wurden positiv getestet.

Wir waren 21 Teilnehmer und 3 Landesausbilder des STB, wir bildeten zwei Ski- Gruppen sowie eine Snowboardgruppe. Die Ausbilder hatten ein tolles Programm so, daß wir absolut fit gemacht wurden für unsere Ski-u. Boardkurse. Es gab diesmal auch ein spezielles Programm für unsere Anwärter Ski u. Board damit sie schnell das Niveau für die Trainer C Ski-u. Board Prüfungen erlangen. Wir haben immer Bedarf an neuen Anwärtern, wer Lust hat darf sich gerne melden bei [email protected],

die Ausbildung beginnt als Helfer in den Ski-u. Boardkursen und wird dann in speziellen Trainings fortgesetzt, bis sie schließlich mit den Prüfungslehrgängen des STB enden, ab 15 Jahre kann man bei uns als Helfer starten aber auch ältere sind immer gerne gesehen erst im April hatten wir einen erfolgreichen Trainer C Skilauf Absolvent der die vierzig schon überschritten hat. Wir waren wie die letzten Jahre in Tieflehn untergebracht, zwei Stationen vor dem Gletscher, leider gab es dieses Jahr Probleme mit den Skibussen, nach 45 Minuten Wartezeit und zwei übervollen Bussen beschlossen wir die 4 Km doch mit den PKW zu fahren, unser Wirt war sehr aufgebracht darüber und beschwerte sich anschließend bei der Liftgesellschaft, diese hatte wohl sehr großen Personalwechsel was die Sache erklären könnte. Seit 25.11.2023 sind die Onlineanmeldungen für unsere Ski- u. Boardkurse unter www.snowteam-tt.de freigeschaltet. Wir waren traditionell am Samstag bei Sport Mohn zur Beratung für die Anmeldungen präsent. Wer Fragen hat darf sich gerne gerne unter [email protected] an uns wenden. Jetzt hoffen wir auf ordentlich Schnee...