Einweihung der Grillstelle anlässlich Schulfest

Mit der Grillstelle konnte ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts Schulgarten anlässlich des Schulfestes am Kressbronner Bildungszentrum Parkschule eingeweiht werden. Angeleitet von den Lehrkräften Herr Rundel, Frau Nagel und Frau Steck–Prestel entwarfen und bauten 20 Real–und Werkrealschüler*innen der Klassen 5 bis 9 an 3 Projekttagen zum Schuljahresende eine sehenswerte Grillstelle, eingebettet in Hackschnitzel und umgeben mit Bänken zum Verweilen, so dass nunmehr das komplettierte Ensemble Schulgarten als Pausenhof sowie für kleinere Veranstaltungen von Klassen und bei Festivitäten der Schule genutzt werden kann. Unterstützt wurde das Projekt vom Bauhof der Gemeinde Kressbronn und von ehemaligen Schülern des BZP. Die Projektteilnehmer waren stolz darauf, etwas Nützliches und Nachhaltiges auch für die kommenden Schuljahrgänge geschaffen zu haben. Die Bürgerstiftung Kressbronn unterstützte dieses Projekt mit 1.000 Euro und bei der Spendenübergabe anlässlich der Einweihung bedankten sich die das Projekt begleitenden Lehrkräfte und die Schüler*innen recht herzlich bei den Vorständen der Bürgerstiftung Frau Silke Birk und Herrn Dr Karl Hornstein für die großzügige Spende.

