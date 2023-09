Einschulung 2023 an der Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen

In diesem Jahr sind an der Pestalozzi-Schule zwei Klassen eingeschult worden, die von Sabine Beier und Isabelle Sorg geleitet werden. Die Klasse 1a, die „Spatzen“ mit 23 Kindern, leitet Sabine Beier; die Klasse 1b, die „Affen“, wird geleitet von Isabelle Sorg und umfasst ebenfalls 23 Kinder.

Zusätzlich gibt es noch Familienklassen, in denen sich die Kinder aus der Klasse 3 auf ihre neuen Mitschüler freuen. Dies sind die „Zebras“ mit zwölf neuen Erstklässlern, geleitet von Eva Rauscher, und die „Giraffen“ auch mit zwölf neuen Erstklässlern, geleitet von Anja Ritchie.

Die Einschulungsfeier fand in der Musikschule statt und wurde wieder von der Musiklehrerin Judith Hameister mit musikalischen Beiträgen begleitet. Der Schultanz und das Schullied „Komm lass uns Freunde sein“ waren ebenfalls Teil des Programms. Die kommissarische Schulleiterin Ute Lang hielt eine Rede, in der die Kinder mit einbezogen wurden. Neugierig wurde ein Schulranzen ausgepackt. Was findet man eigentlich in einem Schulranzen? Dabei kamen einige kuriose Dinge wie ein Wecker, ein Kuscheltier, ein Radiergummi und ein Fußball zum Vorschein ‐ was das wohl mit Schule zu tun hat?

Die Einschulung wurde durch einen Spalier der Eltern über den Pausenhof begleitet, an dessen Ende die Zweitklässlern ihre neuen Mitschüler und Mitschülerinnen vor dem bunt geschmückten Haupteingang in Empfang genommen haben, bevor sie ihre erste Unterrichtsstunde besuchen durften.