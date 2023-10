Einhand- und Oldtimerregatta vor Friedrichshafen

Am Samstag, 23. September, fand vor Friedrichshafen die Einhand- und Oldtimerregatta des Segel-Motorboot Club Friedrichshafen (SMCF) statt. Zudem entschied sich in diesem Saisonfinale um die Jahreswertung der jeweiligen Kategorien.

Die Oldtimer- und Einhandregatta hat einen traditionellen Platz im Jahreskalender: parallel zur „INTERBOOT“-Messe treten die Oldtimer-Boote, die während der Messe im Hafen von Friedrichshafen zu Gast sind, zur Regatta an. Dieses Mal traten insgesamt 34 Boote in 6 unterschiedlichen Kategorien an.

Bei stabilem Ostwind wurde die Regatta um kurz nach 10:00 Uhr morgens in zwei Startgruppen gestartet. Die Teilnehmer wurden dabei auf zwei Runden einer Strecke zwischen Friedrichshafen, Seemoos und Langenargen geschickt. Während sich das anfangs noch düster anmutende Wetter langsam besserte und die ersten Sonnenstrahlen gegen Mittag die Teilnehmer erreichten, flaute leider auch der Wind ab, was die Regatta für alle Teilnehmer zu einem nervenaufreibenden Event werden ließ.

Schlussendlich musste die Wettfahrtleitung die Strecke für die verschiedenen Klassen unterschiedlich abkürzen, sodass an jeder Bahnmarke für einige Boote ein Zieleinlauf stattfand. Das ermöglichte eine Wertung fast aller Boote, was aufgrund des Zeitlimits ansonsten nicht möglich gewesen wäre. Die Auswertung gestaltete sich dadurch zwar etwas schwieriger, gelang jedoch ohne Komplikationen:

Die schnellste gesegelte Zeit errang der Einhandsegler Franco Barletta mit der „Misia“, während sein Konkurrent Wolfgang Palm (YCL) die Yardstickwertung in der Gruppe 1 gewann. In der Gruppe Yardstick 2 setzte sich Thomas Vollrath (YCRo) durch und bei Yardstick 3 siegte Günter Samland (KS). Bei den Oldtimerschiffen lag Karlheinz Kaiser (YCL) sowohl in gesegelter als auch berechneter Zeit vorne, in der Kategorie Yardstick 2 ging der Sieg an Stefan Sailer (SCBO). Bei den Kuttern gewann Michael Anselment.

Aufgrund der vorübergehenden Schließung des Vereinsheims „Schussen“ wurde die Siegerehrung im Hafenbereich der INTERBOOT durchgeführt anschließend trafen sich viele der Segler im Heim des Nachbarvereins ESV zum Ausklang des Abends. Der SMCF bedankt sich bei Teilnehmern, Helfern und besonders beim ESV für die gute Zusammenarbeit und Gastfreundschaft.