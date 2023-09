Eine unerschöpfliche Fundgrube

Der denkmalgeschützte Bauernhof in Retterschen gibt immer wieder Erstaunliches preis. Zum Denkmaltag rückten die Vereinsaktiven unscheinbare Alltagsgegenstände und persönliche Lieblingsstücke in den Mittelpunkt. Ihr Angebot fand großen Zuspruch. Statt geplanter fünf absolvierte das Team neun Führungen.

Aufmerksamkeit weckte ein unbeachtet an der Wand hängender Kleiderbügel mit dem Eindruck „Sonnenhof“. Er erinnert an einen Grundstücksverkauf auf dem Hof 1907, der den Einzug des Tourismus und Ferien auf dem Bauernhof in Retterschen beförderte. Ein unscheinbarer Schemel mit den eingebrannten Initialen „A.H.“ ließ das Leben des Bauern Anton Höfle (1871‐1966) vorüberziehen, der nach einem langen Leben, in dem er den landwirtschaftlichen Strukturwandel des 20. Jhs. bewältigte, das Ende der Familientradition und der Landwirtschaft auf dem Hof nicht verhindern konnte.

Ein notdürftig geklebtes Dokument legt Zeugnis vom Schicksal des Josef Huster ab: Die Entlassung aus russischer Kriegsgefangenschaft 1947, nur wenige Wochen bevor seine Mutter Bertha verstarb. Er musste als Soldat an beiden Weltkriegen teilnehmen und verbrachte sein Leben ledig auf dem Hof seiner Halbschwester Theresia Milz. Deren schweres Schicksal ließ sich an einer außergewöhnlichen Obstschale auf dem Stubenkasten festmachen: ein Geschenk ihres Mannes Georg Milz. Nach einer gerade vier Jahre währenden Ehe, die wohl nur in kurzen Fronturlauben Erfüllung fand, verlor er sein Leben im 2. Weltkrieg. Die Schale hatte Kriegswitwe Theresia Milz später als Dank für geleistete Dienste verschenkt. Nach ihrem Tod fand sie den Weg zurück aufs Büffet.

Eine kleine Präsentation widmete sich einer in der Dachkammer wiederentdeckten Markungskarte aus dem Jahr 1879: verschmutzt, zerrissen, geklebt. Dank großzügiger Spenden wurde sie jetzt fachmännisch restauriert und war als Faksimile zu bewundern. Sie führt zurück in jene Zeit, als der Hof des gerade verstorbenen Schultheißen Franz J. Huster mit elf Hektar noch eine stattliche Größe hatte, sodass sein Sohn Johannes ihn selbstbewusst als „Hofgut“ und sich selbst als „Ökonom“ bezeichnete.

Die gewonnenen Einsichten ließen sich beim Beobachten des Backens im Backhaus, bei Bewirtung im Zusammenwirken mit dem Wald- und Naturkindergartenverein und dem Lauschen der musikalischen Weltreise des Seniorenchors vertiefen.