Im Rahmen der diesjährigen Promenadenkonzerte nahm das Akkordeonorchester des Harmonika–Clubs Friedrichshafen unter der Leitung des Dirigenten Wolfgang Zysk die Zuhörer mit auf eine Reise durch Europa. Startpunkt war der Schwarzwald. Von hier aus ging es weiter nach Frankreich, wo das Orchester zusammen mit dem Solisten und Konzertmeister Patrick Helvy das Publikum mit den „Klängen aus Paris“ begeisterte. Anschließend führte die Reise über Schottland weiter nach Schweden. Hier zeigte das Orchester mit einem Medley der bekanntesten Lieder von ABBA wieder einmal die Klangvielfalt des Akkordeons. Begleitet von Melodien der berühmten Rock–Band Santiano ging es über die Nordsee in den Osten Europas. Mit einem bulgarischen Hirtenlied stimmte das Orchester zunächst ruhige Töne an, bevor die Spielerinnen und Spieler mit dem Stück Lezginka aus „Gayaneh“ ihr hohes spielerischen Können und ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellten. Nach den Italo–Pop–Hits ging es zurück in die Heimat an den Bodensee. Das Publikum belohnte das Orchester mit langanhaltendem Applaus. Den Abschluss der erfolgreichen Konzerte bildete als Zugabe „die Fischerin vom Bodensee“, bei der die Zuhörer kräftig mitsangen.

