Ein rundum gelungener Tag

Als kleine Anerkennung und Wertschätzung für das geleistete Engagement lud die BruderhausDiakonie Friedrichshafen ihre ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden der Einrichtungen Gustav-Werner-Stift, Wilhelm-Maybach-Stift und Allmand Carré zu einem spätsommerlichen Ausflug ein. Rund 50 Personen nahmen teil und verbrachten bei schönstem Sonnenschein einen abwechslungsreichen und vergnüglichen Tag miteinander.

Zu einem umfangreichen Programm ging es mit dem Bus nach Lindenberg im Allgäu. Erstes Ziel war das Hutmuseum. Bei einer informativen und sehr interessanten Führung konnte man in die Kulturgeschichte des Hutes eintauchen und die Entwicklung der Hutmode und Hutherstellung in der Hutstadt Lindenberg nacherleben. Nach einem ausgiebigen gemeinsamen Mittagessen im Ort stand ein Käsereibesuch inklusive einem interessanten Vortrag über die Historie der Allgäuer Milchbauern an. Bei einer Kaffeetafel sowie vielen netten, intensiven Gesprächen fand der Tag in Wasserburg am Bodensee seinen Ausklang. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden über den ereignisreichen Tag und freuen sich schon auf den nächsten gemeinsamen Ausflug.