Ein Optiker hat die Umwelt im Auge

„Ihre Brille wurde ohne Eintrag von Mikroplastik gefertigt.“ Die Tettnanger Grünen sind diesem Satz, den der Tettnanger Optiker Sven Empen auf kleinen Kärtchen den neuen Brillen seiner Kundschaft beilegt, nachgegangen.

Ein Großteil der Brillengläser sind nicht mehr aus Glas, sondern Kunststoff und kommen vom Hersteller als runde Rohlinge zum Optiker. Bereits bei den Herstellern sei ein Wandel im Herstellungsprozess zu beobachten. Seien früher alle Gläser aus einem Kunststoffblock herausgeschliffen worden, was zu erheblichem Materialabfall führe, könnten diese heute erheblich materialsparender gegossen werden. Bereits mit diesem Schritt könne der Anfall von viel Mikroplastik vermieden werden.

Beim Optiker werden die runden Rohlinge in die Form des ausgewählten Gestells eingeschliffen. Dabei entsteht erneut feinkörniger Schleifstaub beziehungsweise Schleifschlamm.

Optikermeister Sven Empen erläuterte, dass es ihm durch technische Umstellung gelungen sei, seinen Frischwasserverbrauch für dieses Schleifen von 70.000 Liter pro Jahr auf nur noch etwa 100 Liter zu reduzieren.

Früher sei ein Teil mit anfallenden Mikroplastik versetzten Schlammes direkt in das Abwasser gelangt. In den Kläranlagen konnte es wegen seiner Feinheit nicht herausgefiltert werden, wodurch es letztlich in die freie Natur gelangt sei. In seinem Geschäft werde heute der gesamte Schlamm mit entsprechenden Geräten aufgefangen und gesammelt, getrocknet und an eine Firma weitergegeben, die sich um das Recycling des Materials kümmere.

Was den Besuchern auffiel, war ein an dem Sammelgerät montiertes orangefarbenes kleines Bauteil und es stellte sich heraus, dass es sich um einen Sensor des Tettnanger Herstellers ifm handelte. Aber nicht nur mit dieser Umstellung nimmt der Tettnanger Optiker deutschlandweit eine Vorbildfunktion in Sachen Umwelt in seiner Branche ein.

Schon beim Umbau des Geschäftes in der Tettnanger Karlstraße im Jahre 2010 sei das Prinzip „cradle-to-cradle“ verfolgt worden, ein Prinzip, bei dem von vorneherein Materialien für Teppiche, textile Bezüge oder andere Ladenteile ausgewählt werden, die für ein problemloses Recyclen zertifiziert sind. So könnten zum Beispiel verwendete Teppichfliesen wieder zu solchen recycelt werden. Sven Empen ist in Sachen Umweltschutz in der Optiker-Branche mittlerweile ein gefragter Ansprech- und Gesprächspartner für Verbände, Kolleginnen und Kollegen.