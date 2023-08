Ein Jahr Boule in Kresssbronn

Im Mai 2022, waren drei Männer der Seniorenabteilung in der Sportschule Ruit auf einem Boule Lehrgang. Das war der Start zur neuen Boule–Abteilung im Turnverein Kressbronn 1898 (TVK). Von Anfang an hat sich als Trainingsplatz der Seepark, links vom Lesepavillon, angeboten. Damit haben wir bestimmt einen der schönsten Plätze am See. Schnell wurde aber klar, dass wir nicht nur Freizeit Boule spielen wollten, sondern gleich im ersten Jahr in der Kreisliga aktiv werden wollten. Das Abenteuer Kreisliga begann dann mit der Anmeldung beim BBPV–BW, dem Baden–Württembergischen Boule Verband und der Beantragung der Spielerlizenzen.

Im Februar 2023 dann der erste Spielbericht in der Seepost und in der Schwäbischen Zeitung. Innerhalb weniger Wochen wurde der Kreis der Boulespieler immer größer. Im Augenblick zählen 16 Stammspieler mit 12 Lizenzen zum harten Kern.

In der Kreisliga Oberschwaben–Bodensee sind wir als Anfänger ganz gut unterwegs. In den vier Ligatagen konnten wir das erste Mal Wettkampfluft schnuppern, gleichzeitig aber auch ein Netzwerk zu den anderen Vereinen aufbauen.

Es wurden einige Spiele gewonnen, aber auch Niederlagen mussten verkraftet werden.

Das nächste Ziel ist im Oktober das Erreichen des Boule–Sportabzeichen. Ähnlich wie beim klassischen Sportabzeichen müssen mit sechs verschiedenen Aufgaben Punkte gesammelt werden um Bronze, Silber oder Goldstatus zu erreichen.

Ab November werden wir im Foyer der Festhalle immer Montags, ab 17:00 Indoor Boule spielen. Lust zum Mitmachen? Manfred Hertner, [email protected]