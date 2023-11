Ein dreifaches Fest in St. Martin

Am Sonntag feierten Dekan Stefan Ruf, die Diakone Damian Walosczyk und Roland Fritzenschaft in der vollbesetzten St. Martins Kirche das Patrozinium und die Verabschiedung der Franziskanerschwestern Margret und Hermella.

Zum Beginn der Hl. Messe wurden sechs Chorknaben aufgenommen. Kirchenmusikdirektor Johannes Striegel hängte ihnen als Zeichen der Zugehörigkeit ein kleines Holzkreuz um.

Zum Patroziniumsfest spannte Ruf einen Bogen vom Hl.Martin zum Heute. In einer „zerissenen Zeit,“ in der Hass, Respektlosigkeit und Egoismus scheinbar Konjunktur haben, ist gerade das Vorbild dieses Heiligen ein Anker. Dieser Gegenentwurf des Lebens des Kirchenpatrons in der die christlichen Ideale heute wichtiger denn je sind, ist es für uns alle eine Aufgabe, dem Heiligen nachzuahmen. Das Lied „Wo Menschen sich vergessen,..da berühren sich Himmel und Erde“ war ein zentraler Aspekt der Predigt. „Es ist eine Aufforderung zu einem Leben in Frieden und Freiheit. Die Kriege in der Welt zeigen, dass vom Himmel nichts mehr sichtbar ist. Hier regiert leider unbarmherzig der Hass. Wenn wir unsere Ideale wieder stärker leben, Zeit den Menschen zu schenken, uns mit Respekt begegnen, dann berühren sich Himmel und Erde, dann entsteht ein neues Gemeinwesen, das durchdrungen ist vom Frieden und von der Liebe, und jede Art von Hass wird unterdrückt“. Und Ruf weiter, „dieses Lied hat sehr viel mit unserem Kirchenpatron dem Hl. Martin zu tun. Martin wurde berührt von der Liebe Jesu. Er hat ganz anders gehandelt. Er teilt den Mantel und bringt so den Himmel auf die Erde. Diese Haltung sollten wir so leben, dass die anderen erkennen, dass wir als Christen leben. Vorleben, damit zeigen wir, dass die Ideale des Himmels auf Erden Wirklichkeit werden lässt“. Beim gemeinsamen Singen mit den Chorknaben von „Großer Gott wir loben Dich“ aus der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert war ein kleiner Mollton spürbar, Wehmut, denn ein Abschied stand bevor.

Dekan Ruf, bedankte sich bei den Schwestern für ihre segensreiche Arbeit im Hospiz. Die Generaloberin Schwester Hanna Löhlein betonte, dass Abschiede. und seien sie noch so schmerzhaft, der Beginn von etwas Neuem seien. Der Kirchengemeinderatsvorsitzende Wolfgang sagte in seiner kurzen Rede, dass sich beide große Verdienste erworben haben. Den Ausklang bildete ein Empfang im Gemeindehaus.