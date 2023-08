Jasmin M.: Tatverdächtiger doch weiter in U–Haft

Der Tatverdächtige im Fall Jasmin M. sollte vorerst in Freiheit kommen. Nun sitzt der 42–Jährige weiter in Untersuchungshaft. Grund sei ein Antrag der Staatsanwaltschaft, teilt das Landgericht Konstanz in einer Pressemitteilung mit.

Der Fall beschäftigt die Region seit Monaten. Die 21–jährige Jasmin M. aus Eigeltingen im Kreis Konstanz ist Mitte Februar 2023 verschwunden. Trotz zahlreicher Suchaktionen fehlt von der jungen Frau bisher jede Spur. Nur ihr Auto hatte die Polizei in Radolfzell gefunden. Indizien führten zu ihrem Ex–Partner. Der 42–Jährige wurde am 25. Februar festgenommen, seitdem ist er in Untersuchungshaft.

Hinweise reichen nicht aus

Doch nach einem halben Jahr genügten der zuständigen Kammer des Landgerichts Konstanz diese Hinweise nicht mehr. Es sehe keinen dringenden Tatverdacht, dass der Mann etwas getan habe, was zum Tod der jungen Frau geführt haben könnte, teilte das Gericht am Mittwoch vergangener Woche mit. Deshalb werde der Haftbefehl aufgehoben und der Mann freigelassen.

Tags darauf dann die Kehrtwende. Der 42–Jährige werde in U–Haft bleiben, hieß es vom Landgericht am Donnerstag. Grund ist eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft Konstanz. Sie hat Beschwerde gegen die „Außervollzugsetzung des (...) bestehenden Haftbefehls“ beim Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) eingelegt. Bis darüber entschieden sei, werde der Tatverdächtige nicht freigelassen, so das Landgericht. Wie lange das dauern wird, ist bislang unklar.

Vorwurf: Stalking mit Todesfolge

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hatte Mitte Juli Anklage gegen den Mann erhoben, unter anderem wegen Nachstellung (Stalking) mit Todesfolge. Ihm diesen Zusammenhang nachzuweisen, dafür reichen dem Landgericht die Beweise momentan allerdings nicht aus. Darüber hinaus sei er aber des Nachstellens, der Körperverletzung und des unerlaubten Waffenbesitzes verdächtig, heißt es weiter. Das OLG wird also darüber entscheiden müssen, ob der Ex-Partner von Jasmin M. nicht doch wegen Stalkings mit Todesfolge vor Gericht muss.