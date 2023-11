Ehrung verdienter Schiedsrichter

Am Freitag, 10. November, fand der traditionelle Kameradschaftsabend der Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen beim TSV Neukirch statt. Dieser ist jedes Jahr einer der kameradschaftlichen Höhepunkte unserer Gruppe. Er bringt Jung und Alt zusammen und ermöglicht uns einen gemeinsamen Austausch über das Schiedsrichterwesen und natürlich auch über Privates.

Neben einem gemeinsamen Showact, den „Special Olympics“ der SRG FN, bei denen in Anlehnung an die Olympischen Spiele 2024 in Paris verschiedene, leicht abgewandelte olympische Disziplinen zu absolvieren waren, freuen wir uns, auch dieses Jahr wieder verdiente Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter unserer Gruppe ehren zu dürfen.

Wir gratulieren Michael Martin (SV Achberg) für 15 Jahre Schiedsrichtertätigkeit zur Schiedsrichter-Ehrennadel in Bronze, Tolga Karaüc (FV Langenargen) und Klaus Dieter Kienle (TSV Meckenbeuren) für 20 Jahre Schiedsrichtertätigkeit zur Schiedsrichter-Ehrennadel in Silber und Ertan Bektas (FC Dostluk), Hans-Peter Walser (VfB Friedrichshafen), Kevin Nusser (SV Ettenkirch), Simone Hoffmann (SG Argental) und Michael Hilebrand (SV Kressbronn) zu 10 Jahren Schiedsrichtertätigkeit.