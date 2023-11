Ehrung langjähriger Mitglieder

Auf der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Bodenseekreis e.V., am 18.11.2023 ehrte der Verein, der sich für die Belange von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörigen einsetzt, langjährige Mitglieder. Die Arbeit lebt von treuen Unterstützern und so war es den Vorsitzenden Norbert Kiwatsch und Barbara Nassal eine besondere Freude, Mitglieder für 25, 40, 45, 50 und sogar 55 Jahre Vereinszugehörigkeit zu ehren. Sehr eindrucksvoll war es für die 35 Anwesenden von den Anfängen der Freizeitangebote zu hören und was es bedeutet über eine so lange Zeit mit der Lebenshilfe verbunden zu sein. Wir sagen nochmals ganz herzlichen Dank.

Außerdem berichtete der Vorsitzende über das zurückliegende Jahr, das nach der Pandemie wieder an Fahrt aufgenommen hat. Die Freizeit- und Sportangebote sind gut besucht und im nächsten Jahr möchte der Verein auch ein kleines Reiseangebot für Menschen mit geistiger Behinderung auf die Beine stellen. Ein weiteres Ziel ist die Gründung eine JuLe (Junge Lebenshilfe). Sie soll junge Familien ansprechen und diese besser vernetzen.