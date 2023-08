Ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit in Tettnang

Kerstin Jacob und Karin Winkler, beide hauptamtlich Koordinatorinnen im Hospizverein Tettnang, sowie die ehrenamtliche Mitarbeiterin Christine Barth berichteten darüber, was die Hospizgruppe an menschlicher Zuwendung für schwerkranke, sterbende Menschen zu Hause, im Heim, im Krankenhaus oder auch einer Einrichtung der Behindertenhilfe tun und wie sie Angehörigen in dieser Situation helfen.

Die Hospizgruppe Tettnang betreut die Menschen in der Stadt und seinen Ortschaften ehrenamtlich. Mitglieder sind Frauen und Männer verschiedenen Alters, mit unterschiedlicher beruflicher Erfahrung, sind sorgsam ausgewählt, werden über Seminare für den Dienst stetig qualifiziert und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die ambulante Hospizarbeit wird über Krankenkassen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Wertschätzende, empathische Begleitung und Unterstützung auf dem letzten schwierigen Lebensabschnitt stehen im Mittelpunkt ihres Handelns.

Zur Einstimmung in den informativen Nachmittag lagen diverse Postkarten aus und die hauptamtliche Mitarbeiterin Kerstin Jacob lud die Seniorinnen und Senioren ein, sich eine Karte auszusuchen, die zur Antwort auf die Frage „Was ist mir hier und jetzt besonders wichtig?“ passt. Daraus ergaben sich sofort anregende Gespräche mit dem anderen im Raum. Die ehrenamtlich tätige Begleiterin Christine Barth berichtete über ihre vielfältigen Erfahrungen: „Wir kommen neutral in die Familien, nehmen uns zurück und die Situation mit allen Sinnen wahr, hören zu, sind einfach nur da, und oftmals helfen ganz kleine Dinge, wie Musik hören, einen Brief vorlesen, gemeinsam Summen, die Hand halten.“ Karin Winkler beantwortete Fragen und berichtete über die Gespräche mit den Familienangehörigen oder dem Pflegepersonal, bevor die ambulante Begleitung beginnt. Die Informationen werden der Begleiterin, dem Begleiter mitgegeben, zum Beispiel existiert eine Patientenverfügung, was tun im medizinischen Notfall.

Der Hospizverein sucht Ehrenamtliche für diese Begleitung der Menschen. Weitere Informationen unter: https://www.hospizverein–tettnang.de/