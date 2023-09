Meine Heimat

Ehrenamt hat Zukunft ‐ Hilfe, die ankommt

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Der Kinderschutzbund Ortsverband ‐ Friedrichshafen plant noch in diesem Jahr eine Ausbildung für die Telefonberatung am Kinder- und Jungendtelefon. Alle, die sich für die Kinder und Jugendlichen einsetzen möchten und Interesse an diesem ehrenamtlichen Engagement haben, können sich gern unter den angegebenen Kontaktadressen näher informieren und anmelden.