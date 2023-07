E–Jugend der JSG Bodensee erhält neue Shirts

Kristi und Schuri betreiben seit Jahren die Pizzeria — Ristorante La Taverna im Sportzentrum Langenargen–Bierkeller. Die Nähe zu den Sportvereinen, speziell zu der Jugend, ist den beiden sehr wichtig. Dies durfte nicht nur die JSG Bodensee schon sehr oft erfahren.

Viele Male schon verbrachte der Handball–Nachwuchs die Mittagspausen während Trainingslagern oder Abende zum Ausklang in der La Taverna gegenüber der Halle. Auch sonst ist man häufig bei Kristi und Schuri zu Gast und fühlt sich immer herzlich willkommen.

Als im Mai die E–Jugend der JSG während eines Trainingstages mittags in der La Taverna eingekehrte und die große Kindergruppe lecker mit Familienpizzen verköstigt wurde, kam aus der Küche die Frage: „Was kostet es mich, wenn ich für all eure Kinder ein Shirt mit meinem Logo bezahle?“ Und so nahm alles seinen Lauf… Mit über 70 Kindern, ist die E–Jugend der JSG Bodensee zahlenmäßig die größte Jugend im Verein. Schnell war klar, dass es weitere Sponsoren benötigt, um so eine große Anzahl an Shirts für die Kinder zu organisieren. Mit dem Förderverein Handball Langenargen sowie WoMa–Teamsport in Tettnang als Auftragnehmer für die Shirts, brachten sich zwei weitere Gönner im Sinne der Kinder mit ein. Gemeinsam konnte man dieses Projekt nun stemmen.

Ende Juni war es dann so weit. Die Shirts waren fertig bedruckt und konnten noch vor den Sommerferien an alle Handballer*innen der E–Jugend verteilt werden, was für strahlende Kinderaugen sorgte. Das Shirt wird von allen Kindern sehr gerne und so oft es geht getragen. Vermutlich müssen es die meisten aber nachts oder mal zwischendurch zum Waschen ausziehen…

Daher geht ein riesengroßes Dankeschön an die beiden, die den größten Part übernommen haben, Kristi und Schuri von der Pizzeria — Ristorante La Taverna in Langenargen! Selbstverständlich hat Kristi ebenfalls ein solch schickes Shirt der JSG Bodensee bekommen.

Die nächsten Besuche und Trainingslager sind schon geplant.