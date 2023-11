Durchwachsener letzter Badmintonspieltag

Beim letzten Hinrundenspieltag des VfB I im Badminton in der Württembergliga ging es auswärts gegen Fellbach und Schorndorf zu Werke. Einige Punkte sollten an diesem Spieltag gesammelt werden, war doch Schorndorf in unmittelbarer Nähe in der unteren Tabellenhälfte. Gegen Fellbach als Tabellenzweiter war die Hoffnung, dass eine kleine Überraschung glücken könnte. Und tatsächlich, gegen Fellbach gelang ein 4:4. Leider lief in der zweiten Begenung bei den Einzeln nicht viel zusammen und so ging diese leider 3:5 verloren, wodurch eine gute Chance für eine vielversprechende Rückrundenposition vertan wurde.

