Dreijähriger Bayernfan Anton Fürst Pokalsieger

Am Tag der Deutschen Einheit konnte Präsident Markus Scheffold vom FC Bayern Fanclub Friedrichshafen gegen 10:30 Uhr über 50 Bayernfans, sowie zahlreiche Neumitglieder als auch eine Abordnung des befreundeten Fanclubs Red White Kings aus Schwabniederhofen, bei sonnigem Wetter in den Räumen der Narrenzunft Ailingen begrüßen. Das traditionell am 3.Oktober stattfindende Treffen ist bei den Fans und Familienmitgliedern sehr beliebt. Geselligkeit, Spaß und Spiele standen an diesem Tag im Vordergrund. Bevor das Tagesprogramm mit Kaffee und Imbiss, Mittagessen, sowie am Nachmittag selbstgebackene Kuchen/Zöpfe und 3 Spielerunden in Angriff genommen wurden waren die Räumlichkeiten rot weiß dekoriert worden.

Clubmitglied „Vize“, welcher den Kaffee spendierte, hatte das Clubheim reserviert und ein bewährtes Thekenteam mit Anja, Sabine, Gitti, Minni und „Stuttgart Hugo“ bereitgestellt, welche die Bayernfans bewirteten. Ihnen ein großes Danke. Auch dem Team der Gaststätte Altes Rathaus aus Meckenbeuren einen besonderen Dank für das Catering der Veranstaltung. Martin Kibler organisierte und leitete die Spielerunden bestens, sodass am Nachmittag Sieger, Platzierte als auch das Schlusslichtteam feststanden und geehrt werden konnten. 20 gemischte und ausgeloste 2-er Teams, wobei auch die Kleinsten Fans mitspielen konnten, nahmen auf der Terrasse, vor und im Clubheim die drei Wettkämpfe in Angriff. Gestartet wurde mit Ringe werfen, gefolgt mit Torwandschießen und abschließend mit Cup-Pong, wobei bei jeweils 1, 3 und 5 Punkte erzielt werden konnten. Nach Kaffee und Kuchen konnten Sieger und Platzierte den Wanderpokal als auch Geldpreise entgegen nehmen. Vor der Siegerehrung wurde noch vor dem Zunftheim ein Gruppenfoto mit der Clubfahne gemacht.

Martin Kibler verkündete in spannender Ausgestaltung die Ergebnisse, wobei die Pokalsieger tosenden Applaus bekamen. Dies hatte mit den Grund, dass der dreijährige Bayernfan Anton Fürst mit Spielpartnerin Sonja Maaß Pokal und Geldpreis in die Höhe stemmen konnten. Sie erreichten 28 Punkte. Mit 5 Punkten Rückstand auf dem 2. Platz kamen Markus Hahn und Martin Kibler vor den Drittplatzierten Jonas Schmid und Rebekka Fürst. Den letzten Platz sicherten sich Anita Selegrad und Sven Maaß und erhielten dafür die Skulptur A.m.O.