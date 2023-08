Drei Tage Fußballfieber auf dem ifm Riedsportgelände

Wetterglück hatten die Kinder und Verantwortlichen des TSV Tettnang beim diesjährigen Intersport Locher Camp. Als Beitrag zur 175 Jahr Feier des TSV Tettnang veranstaltete die Fußballabteilung, unter der Leitung von Karin Rasch–Boos und Michael Abele zum achten mal das Fußballcamp. Die Nachfrage nach dem Camp war riesengroß und bereits nach zwei Stunden musste Organisator Abele das Meldefenster wieder schließen.

Am ersten Ferienfreitag war es dann soweit. 89 Kinder trafen voller Vorfreude am ifm Riedsportgelände ein und wurden dort Ihren Gruppen zugwiesen. Aufgrund der Teilnehmerzahl gingen dieses Jahr sechs Gruppen mit 14—16 Fußballer/innen an den Start. Jede Gruppe wurde von einem Trainerteam betreut, dass mindestens aus zwei oder drei Trainern bestand. Sehr erfreulich war zu sehen, dass zum ersten mal auch einige junge Trainer im Einsatz waren, die Jahre zuvor selbst noch Teilnehmer des Camps waren. Hier zeigten sich talentierte Nachwuchstrainer.

Am ersten Tag standen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. In der Mittagspause verwöhnte Küchenchefin Yvonne Braun mit Ihrem Team die Teilnehmer mit Nudeln und Eis. Das Wetter spielte mit, sodass außerdem ein Besuch im Tettnanger Bädle angesagt war. Nachmittags machten die Kleinsten noch das neue Bewegungsabzeichen des DFB.

Am zweiten Tag standen auch zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Der dritte Camp Tag wurde von den Teilnehmern mit Vorfreude erwartet. Am Turnier und Wettbewerbstag spielen die Gruppen gemischte Turniere und die Jüngsten machen das DFB Fußballabzeichen.

Schnell waren die drei Camp Tage vergangen und am Sonntag Nachmittag wurden die Kinder nach der Siegerehrung verabschiedet. Alle waren sich einig, dass das Intersport Locher Camp wieder ein großer Erfolg war. Tolle Fußballer und Fußballerinnen und ein engagiertes Trainer– und Helferteam rund um das Camp machten die drei Tage zu einem unvergesslichen Ferienstart.