Dramödie „Im Taxi mit Madeleine“ — Ein Treffen für Senioren

Der Stadtseniorenrat Tettnang hatte wieder für den letzten Dienstag im Monat eingeladen. Das KITT zeigte Ende August die Dramödie „Im Taxi mit Madeleine“ exklusiv für Senioren. Ausverkauft! Das Angebot war ein Volltreffer für das Publikum. Taxifahrer Charles (Dany Boon) kann nicht ahnen, wie der Tag verläuft, als die resolute und warmherzige Madeleine (Line Renaud) in sein Auto steigt. Für die 92–jährige Dame steht eine entscheidende Veränderung bevor. Sie lässt ihre alte Heimat hinter sich und zieht in ein Seniorenheim. Mit ihren Äußerungen und unorthodoxen Wünschen trifft sie schon bald genau in sein Herz. Eine Taxifahrt durch Paris als Rückblick auf ein ganzes Leben. Die großartigen Darsteller sorgen für eine beinahe heitere Stimmung in einem Film, in dem es um ein bewegendes Frauenschicksal geht. 96 Kinobesucher hatten einen geselligen Nachmittag.

Weitere Infos zum KITT und das aktuelle Programm finden Sie unter www.kitt–tettnang.de, weitere Infos zum Seniorenrat unter www.tettnang.de/de/leben/miteinander/senioren. Der nächste Seniorentreff findet am Dienstag, 26. September, um 16.30 Uhr im Hotel Ritter statt.