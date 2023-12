Dorfladen & Dorftreff Hiltensweiler Jahresversammlung 2023

Am 7. Dezember fand in den Räumlichkeiten des bürgerschaftlichen Dorfladen & Dorftreff Hiltensweiler (D&D) die Jahresversammlung statt. Die beiden ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer Anja Bohner und Stefan Wortmann stellten den Jahresabschluss 2022 vor und erläuterten wichtige Ereignisse. Markus Bucher berichtete für die drei von den 143 D&D-Mitgliedern gewählten Beiräten (Michael Bohner und Helmut Strnad) über die regelmäßigen Informationsgespräche mit der Geschäftsführung.

Der D&D sorgt nicht nur für die Nahversorgung von knapp 1.500 Menschen sondern ist auch Treffpunkt, Begegnungsort und Dorfgemeinschaftshaus für vielfältige soziale und kulturelle Aktivitäten. Viele andere Gemeinden kommen regelmäßig mit Ortschafts-, Gemeinderäten, Verwaltungsmitarbeitern sowie Bürgerinnen und Bürgern zur Besichtigung und Information in den D&D. Besucher aus Heiligenberg im Deggenhausertal, aus Horgenzell und Taldorf waren 2023 vor Ort. Und der D&D erhält auch regelmäßig Aufmerksamkeit über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus. Im Oktober 2023 erhielt der D&D in Stuttgart den baden-württembergischen Paul Lechler-Preis 2023 für „Bürgerschaftliche Nahversorgung und Dorfgemeinschaftshaus“. Im aktuellen Jahresband „Leben am See“ des Landkreises Bodensee mit dem Schwerpunktthema „Zusammenleben“ ist der D&D über acht Seiten hinweg als Leuchtturmprojekt beschrieben.

Doch die Inflation hat auch den D&D als kleinen Lebensmittelladen getroffen. Die Umsätze sind im Geschäftsjahr 2022 um knapp sechs Prozent zurückgegangen. Die Personalkosten sind gleichzeitig um acht Prozent angestiegen. Ursächlich dafür sind zum einen das geringere Kunden-Kaufverhalten aufgrund der Inflation. Und zum anderen die notwendige Erhöhung der Löhne für die D&D-Mitarbeitenden aufgrund höherer Lebenshaltungskosten. Diese Entwicklung von Umsatzrückgang und Kostenanstieg führte nun erstmalig seit dem sechseinhalbjährigen Bestehen des D&D zu einem negativen Jahresergebnis in Höhe von minus 2.000 Euro. Die Geschäftsführer und Beiräte des D&D sind jedoch weiterhin überzeugt, dass der D&D mittel- und auch langfristig bestehen kann. Mehr als früher liegt nun jedoch diese Zuversicht auf den treuen Kunden bzw. auf der Hoffnung, dass diese wieder mehr in ihrem Dorfladen einkaufen. Um sich ihre Nahversorgung und das Dorfgemeinschaftshaus auf dem Lande zu erhalten.