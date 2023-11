Doppelheimspieltag der Häfler-U14

Am 11. November fand der zweite Spieltag der U14 in der Ludwig-Dür Halle Friedrichshafen statt ‐ wobei diesmal sowohl die Häfler-Jungs als auch die Mädels vor heimischen Publikum um die Punkte kämpften.

Bei den Jungs zu Gast war erneut der TSV Eschach. Unsere Häfler starteten motiviert in die letzten sechs Vorrundenspiele und konnten dabei mit fünf Siegen und einem unentschieden ordentlich abräumen. Die dabei erlittenen drei Niederlagen gegen die eigenen Teams verkrafteten die Jungs gut, so waren es doch allesamt sehr umkämpfte und spannende Duelle und die Punkte blieben schließlich am Bodensee.

Nach der Vorrunde belegt nun der VfB Friedrichshafen die ersten drei Plätze, Team 1 mit sechs Siegen aus sechs Spielen auf Platz 1 mit 18 Punkten, es folgt Team 2 mit neun und Team 3 mit drei Punkten.

Die Jungs haben dennoch Hunger auf mehr, am 26. November werden sie um den Einzug in die Bezirksmeisterschaft spielen.

Unsere Häflerinnen schlossen die Vorrunde ebenso erfolgreich ab und konnten aus den anfallenden neun Spielen sieben Siege verbuchen. In der Endtabelle rangiert die erste Mannschaft der Mädels auf Platz 1 vor den Gästen aus Bad Waldsee und Friedrichshafen 2.