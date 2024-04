DLRG Tettnang hält Jahreshauptversammlung ab

Am Freitag, 22. März, fanden sich zahlreiche Mitglieder zur Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Tettnang zusammen, die von Michael Länge als Vorsitzender begrüßt wurden.

Im Bereich der Ausbildung konnte über ein vielfältiges Angebot berichtet werden, denn neben dem wöchentlichen Schwimmtraining wurde wieder ein Kinder- sowie Rettungsschwimmkurs angeboten. Zudem konnte erstmalig durch neue Qualifikationen im Ausbilderteam ein Aquafitnesskurs im Freibad in Tettnang angeboten werden - dieser wird auch 2024 wieder stattfinden! Fleißig geübt wurde des Weiteren beim Anfängerschwimmen im Rahmen eines Freischwimmer- und Kraulkurses.

Aufgrund des erneuten Personalmangels im Freibad Ried unterstützten unsere Rettungsschwimmer auch unter der Woche während der gesamten Saison, um die bereits beschränkten Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten und die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten. In der Saison 2023 wurden über 610 Stunden Wachdienst zur Unterstützung der Schwimmmeister geleistet - ein erneuter Rekord!

In den letzten Jahren entwickelte sich das Aufgabenspektrum der Ortsgruppe stark in Richtung Einsatz im Wasserrettungsdienst weiter. Seit 2022 arbeiten wir mit der Einsatzgruppe Meckenbeuren im Rahmen des Wasserrettungsdienstes zusammen. Allein im letzten Jahr gingen hier 34 Alarmeinsätze ein, zu welchen die Kameraden vom Feuerwehrhaus Meckenbeuren gemeinsam ausrückten. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die beispiellose Zusammenarbeit!

Für die Tettnanger Ortsgruppe der DLRG waren weitere Fortschritte zu verzeichnen. Neben einigen Umbauten im vereinsinternen Schulungsraum am Freibad Ried war auch das alljährliche Bähnlesfest ein Erfolg. Auch die Jugend konnte über einige spannende Veranstaltungen berichten und startete bereits im Jahr 2024 mit einer Schnitzeljagd. Zusätzlich bescheinigten die Kassenprüfer eine einwandfreie Buchführung bei solider Finanzlage, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet wurde. All diese erfreulichen Entwicklungen spiegeln sich auch in der Mitgliederstatistik wider, im Jahr 2023 konnte die Ortsgruppe auf insgesamt 131 Mitglieder wachsen.

Ein großer Dank gilt allen Helfern und Mitgliedern der DLRG Tettnang für diese ausgezeichnete ehrenamtliche Leistung im Jahr 2023. Wir freuen uns sehr auf die weitere Entwicklung und sind bereits motiviert in die Saison gestartet.