Dieter Baumann wird bei „Danke Schiri“ geehrt

Dieter Baumann von der Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen ist Landessieger in der Kategorie „Ü50“ bei der Aktion „Danke Schiri“ des DFB. Dieter ist seit 1972 Schiedsrichter. In dieser Zeit leitete er ca. 1225 Spiele und ist heute noch als Coach und Pate für unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aktiv.

Von 2003 bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 2022 war Dieter Schriftführer unserer Gruppe im Ausschuss. Ebenso war er bis zu diesem Jahr als Beobachter in der Bezirksliga für den Verband tätig. Auch heute noch hat Dieter durch sein Fachwissen als Coach und Pate einigen jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zum Sprung auf die Amateurliste verholfen. Auch heute noch kann die Gruppe auf sein Engagement bei der jährlichen Schiedsrichterhütte oder bei der Organisation und Durchführung unseres Schiedsrichterturniers bei seinem Heimatverein SV Tannau zurückgreifen. Die Auszeichnung der Aktion „Danke Schiri“ reiht sich ein in die Anerkennungen, die sich Dieter über die Jahre verdient hat. Auch in diesem Zusammenhang möchten wir nochmals sagen: Herzlichen Glückwunsch und Danke Dieter!