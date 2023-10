Die Roten begeistern die Besucher des Weinfestes

Mit knapp 45 Mitgliedern machten sich die Seehasen bereits am Freitagabend auf die Reise nach Neustadt an der Weinstraße. Am Samstag konnten die Roten bei mehreren Konzerten und einem Umzug durch die Innenstadt und über das Festgelände Ihr Können unter Beweis stellen und die Zuschauer durch die Klänge Ihrer Trommeln und Fanfaren begeistern.

Das absolute Highlight war der große Winzerfestzug am Sonntag, an dem 100 Gruppen teilgenommen haben.

So viele Zuschauer, die mit unglaublicher Stimmung dieses Ereignis verfolgten, waren für die Musiker des SFZ ein purer Genuss. Die Pfälzische Weinkönigin mit besonderer Fanfarenmusik vom Bodensee durch die Straßen von Neustadt zu begleiten, war natürlich Ehrensache. Philipp Pfeifer (musikalischer Leiter) und Manuel Kinzelmann (1.Vorstand) gaben sich im anschließenden Interview begeistert von der Leistung Ihrer Jungs. „Der Festzug war einer der schönsten der letzten Jahre und wir haben musikalisch einen super Job gemacht“, gab Kinzelmann zu Wort. „Vor allem die Fahnenschwinger haben eine hervorragende Performance mit vielen Figuren und Würfen gezeigt“, fügte Pfeifer hinzu. Die Roten präsentierten sich in absoluter Bestform. Ein Großteil der Mitglieder analysierte äußerst selbstkritisch die Fernsehübertragung vom SWR auf der Rückreise. Eine Zuschauerin schrieb uns im Anschluss: „Ihre starke Präsenz mit der stattlichen Anzahl der Spieler und der absolut großartige Klang der Musik brachte pure Gänsehaut und Tränen in den Augen.“

Die Roten freuen sich schon jetzt auf den nächsten Ausflug nach Neustadt, an der Weinstraße.