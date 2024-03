Die Realschule Tettnang öffnet ihre Türen

Auch in diesem Jahr öffnete die Realschule Tettnang wieder ihre Türen für einen besonderen Anlass, den Informationsnachmittag für die Viertklässler/innen. Diese Veranstaltung bot den Schüler/innen die Möglichkeit, einen ersten Einblick in das Leben und Lernen an der Realschule zu erhalten.

Mit strahlenden Augen betraten die Viertklässler/innen das Schulgebäude, begleitet von ihren Eltern und wurden in der Aula von Lehrer/innen und Schüler/innen und der Schulleitung der Realschule Tettnang empfangen, die bereitstanden, um Fragen zu beantworten und einen informativen Nachmittag zu gestalten.

Die Veranstaltung war sorgfältig geplant, um den jungen Besucher/innen einen abwechslungsreichen Einblick in das Schulleben zu bieten. Neben allgemeinen Informationen zum Lehrplan und den Unterrichtsfächern hatten die Schüler/innen die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen die unterschiedlichen Unterrichtsfächer kennenzulernen.

Hier konnten sie beispielsweise in naturwissenschaftliche Experimente eintauchen, künstlerisch tätig werden oder sportliche Aktivitäten ausprobieren.

Ein Höhepunkt des Informationsnachmittags waren zweifellos die Führungen durch die Schule. Die Viertklässler/innen hatten die Möglichkeit die Klassenzimmer und Fachräume zu erkunden. Dabei wurden sie von älteren Schüler/innen begleitet, die stolz ihre Schule präsentierten und sicherlich auch einige Erfahrungen teilten. Diese persönlichen Erfahrungen spielten eine wichtige Rolle dabei, den jungen Besucher/innen die Atmosphäre und Gemeinschaft der Realschule näher zu bringen.

Für die Eltern war der Informationsnachmittag ebenfalls eine wertvolle Gelegenheit, mehr über die Bildungsangebote der Realschule Tettnang zu erfahren und offene Fragen zu klären. In Gesprächen mit Lehrer/innen und der Schulleitung konnten sie sich über pädagogische Konzepte, Fördermöglichkeiten und die individuelle Betreuung der Schüler/innen informieren.

Wir freuen uns jetzt schon einige der Viertklässler/innen zu Beginn des nächsten Schuljahres an unserer Schule begrüßen zu dürfen.