Die Realschule stellt sich vor

„ Eine gute Schule bietet mehr als Unterricht, aber der Unterricht ist in einer guten Schule zentral!“, so Schulleiter Ulrich Schneider-Struben zur Einführung in den Tag der offenen Tür. Die Besucher, die am 20. Januar diesen Jahres in das Bildungszentrum in Kressbronn kamen, erlebten eine moderne, junge und quirlige Schule, wo sich langjährige Erfahrung und neue Methodik und Ausstattung ergänzen.

Neben Informationen über die besonderen Schwerpunkte des Schulkonzepts der Realschule, wie zum Beispiel die Ganztagsangebote oder die musischen Profile, gab es für interessierte Eltern viel Gelegenheit, sich die neu ausgestatteten Fach- und Klassenräume anzusehen, Fragen an Fachkräfte, Schulleitung und Elternvertreter zu stellen oder einfach eine Pause bei Kaffee und Kuchen zu machen, während ihre Söhne und Töchter, von älteren Schülern und Schülerinnen begleitet, auf einer Schulhausrallye das Gebäude erkunden und in Fächer wie Physik, AES oder Technik hineinschnuppern konnten.

Die Grundschüler experimentierten, mikroskopierten, waren im Kunstraum schöpferisch tätig, bauten Holzkreisel, nähten und kreierten eine leckere Nudelsuppe. Nicht nur das Rahmenprogramm aus Schülerdarbietungen- Theater-Kostproben und Performances aus dem Musik- und Sportunterricht- zeigte, dass das Motto „BZP-Bildung, Zukunft, Persönlichkeit“ nicht nur leere Schlagworte sind.

Eine Besucherin meinte: „Man merkt, dass das Gemeinschaftsgefühl stark ist, dass alle gut zusammenarbeiten und die Schüler im Zentrum stehen.“