Die Laufgruppe Bad Waldsee beim Trail du Petit Ballon

Der Trail du Petit Ballon ist ein Frühjahrsklassiker im Elsass. Der Start erfolgt in Rouffach am Fuße der Vogesen. Mit über 4.000 Teilnehmern aus 20 Nationen zählt er zu den größten Trailrunning Events im mitteleuropäischen Raum. Für einen Großteil der Teilnehmer ist er der Auftakt in die neue Wettkampf Saison. Der Hauptlauf mit dem höchsten Punkt auf dem Gipfel des Petit Ballon ist mit 53 km und 2.200 Höhenmetern um diese Jahreszeit auch für Top-Athleten schon eine ordentliche Herausforderung. Auch der Marathon mit den 45 Kilometern und den 1600 Höhenmetern erfordert eine exzellente Kondition. Trailrunning ist eine effektive Methode, um Stress und Ängste abzubauen und die körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern. Und so stellten sich am 17. März 4 Mitglieder der Laufgruppe Bad Waldsee den extremen Herausforderungen. Einen fantastischen ersten Platz in ihrer Altersklasse belegte Heidi Abendschein über die 53 KM mit 2200 HM in einer Zeit von 6:49:52 Std.. Silvia Gropper beendete die 53 KM mit 2200 HM auf AK Platz 7 in 6:50:22 Std.. Günter Leykum benötigte für die 53 KM mit 2200 HM 6:23:19 Std. und kam so auf AK Platz 19. Frank Dargel finishte die 45 KM mit 1600 HM in 5:03:45 Std. und belegte somit AK Platz 8. Alle vier waren nach dem Event voll des Lobes ob der guten Organisation und dem familiären Umfeld. Und so steht dieser Lauf bestimmt wieder auf der To Do Liste für 2025.

