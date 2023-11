Die Häfler DAV-Senioren sind regelmäßig auf Tour

Die Seniorinnen und Senioren der Sektion Friedrichshafen im Deutschen Alpenverein (DAV) sind Woche für Woche auf den Beinen. Sie unternehmen herrliche Wanderungen beziehungsweise Touren, die für die unterschiedlichen Altersgruppen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut geeignet sind. So bietet das ehrenamtlich tätige Leitungsteam der Seniorengruppe für die Dienstag-Senioren (mit etwa vier bis sechs Stunden Wanderzeit und bis zu 700 Höhenmetern), für die Mittwoch-Senioren (mit drei bis vier Stunden Wanderzeit und maximal 500 Höhenmetern) sowie mit dem Gesundheitswandern am Samstag ein vielseitiges und dem Leistungsvermögen angepasstes Sommer- und Winterprogramm an, das zahlreich von den Mitwandernden angenommen wird. Und das Gesellige kommt bei den Wanderungen auch nicht zu kurz.

Wir laden alle Wanderwilligen und -interessierten aus Friedrichshafen und Umgebung herzlich ein, sich unseren Seniorengruppen anzuschließen. Auch reinschnuppern ist zunächst möglich. Informationen zum Tourenprogramm sowie eine Kontaktmöglichkeit finden Interessierte auf der Webseite des DAV Friedrichshafen unter www.dav-fn.de „ Gruppen „ Senioren.

Noch etwas Wichtiges möchte unser Leitungsteam loswerden: Für unser Wander- und Tourenprogramm brauchen wir immer neue ehrenamtliche Tourenleiterinnen und Tourenleiter, die bereit sind, unsere Seniorengruppen auf der einen oder anderen Wandertour zu führen. Wichtig dabei ist nicht, mit sensationellen Tourenvorschlägen zu brillieren, sondern eigene Wandererfahrungen mit schönen Wandererlebnissen an die Seniorengruppen weiterzugeben.

Wir, der Leiter der Seniorengruppe Hans Kanal und das Leitungsteam, freuen uns über jedes neue Gesicht und heißen euch herzlich willkommen.