Die Zeit rückt näher, die Rehkitze, die von Daniel Slangen aufgezogen wurden, sollen ausgewildert werden. Daniel Slangen leitet die Drohnenstaffel der Jägervereinigung Überlingen und hat mit seinen Kollegen im vergangenen Jahr in über 900 Stunden Arbeit Rehkitze vor dem Tod durch die Mähmaschinen gerettet. Die Kitze, die er aufgezogen hat, sind aber nicht wegen der Mähmaschinen verwaist. Bei der Vorbereitung zur Auswilderung ist auch ein Team von Regio–TV dabei.

Der ZF–Ingenieur und Musiker des Fanfarenzugs Graf–Zeppelin in Friedrichshafen hat drei Kitze in der Aufzucht — Fritz und Harry, zwei kleine Böcke, und Rosa, die scheue Geiß. Die Tiere sind, nachdem die Mutter verunglückt war, verwaist gewesen und wurden von den Drohnenpiloten gefunden.

1 von 11

Hunde an die Leine nehmen

„Die Mehrheit der von uns bereits in diesem Jahr 495 geretteten Kitze sind Opfer von Hundeattacken gewesen. Entweder wurde das Muttertier gehetzt oder die Hunde fielen über die Kitze her“, erzählt Daniel Slangen, selbst als Jäger Hundebesitzer. Sein Rat und seine Bitte zugleich: Lasst die Hunde zwischen Ende März und Ende Juli nicht frei herumlaufen. Es gebe 10 Meter lange Schleppleinen, an denen die Hunde auch ihre Freiheit hätten. Und das Argument, „das tut mein Hund nicht“ lässt Daniel Slangen nicht gelten. In fast jedem Hund stecke auch ein Jagdtrieb.

Nun aber sind Monate vergangen, in denen die drei Kitze bei Daniel Slangen am Gehrenberg in ihrem Gatter täglich mit je rund einem Liter Andechser Bio–Ziegenmilch gefüttert wurden. Das sei auch die einzige Milch, mit der kleine Kitze überleben könnten. „Wir erleben immer wieder Spaziergänger, die Kitze mit nach hause nehmen und sie mit Kuhmilch aufziehen wollen. Damit verenden die Tiere jämmerlich“, sagt Daniel Slangen.

Mit Wildkameras ausgerüstet

Im Wald hat er ein Auswilderungsgatter mit einer Fläche von 400 Quadratmetern gebaut. Sichtgeschützt und mit Wildkameras zur Überwachung ausgerüstet. Bevor die Kitze dorthin umziehen, müssen sie noch einmal gefüttert werden. In dem neuen Zuhause sollen sie langsam von der Milch auf Grünfutter umgestellt werden.

Ein Kitz nach dem anderen wird in einer Hundetransportbox zum neuen Gatter gebracht, wo Hans–Peter Sporleder, Tierarzt der Wildforschungsstelle Aulendorf, ihnen Ohrmarken verpasst. „Die sind dazu da, ihre Wanderungen und Gewohnheiten zu verfolgen“, sagt Daniel Slangen. Einen GPS–Chip haben sie nicht, aber wenn ein normalerweise standorttreues Reh mit diesen Ohrmarken gefunden wird, weil es vielleicht angefahren oder geschossen wurde, kann man genau sagen, wo es herkommt und wie weit es gewandert ist.

1 von 12

Für Daniel Slangen ist das aber auch ein gutes Zeichen. Er wildert die Kitze in seinem nicht sonderlich großen Revier aus. Und wenn er selbst auf die Jagd geht, würde er nie auf ein Tier mit Ohrmarken schießen, sagt er. Es könnte ja Fritz, Harry oder Rosa sein.

An Grünfutter gewöhnen

Im neuen Zuhause angekommen, scharen sich die drei gleich zusammen. Sie suchen am Zaun nach einem Ausgang. „Das ist ganz normal“, sagt Daniel Slangen. Sie werden erst wenn es ruhig ist, das Innere des Auswilderungsgatters erkunden. Und genau dort hin steckt Daniel Slangen ihnen Buchen– und Haselnusszweige, die er von umliegenden Sträuchern gebrochen hat, damit sie sich an das Grünfutter gewöhnen.

Zudem bekommen sie einen Salzstein für die Versorgung mit Mineralien und eine Kiste mit Wasser. „Wildtiere nehmen ihr Wasser in der Regel durch das Futter auf, sie suchen sich aber sehr wohl Stellen, wo sie Mineralien im Boden finden“, sagt Hans–Peter Sporleder. Das Wasser im Gatter sei eine Notration für heiße Tage. Schließlich sind auch Bäche und Gräben oft das Ziel wildlebender Tiere. Und genau solche sind die drei Kitze auch.

Tipps für Spaziergänger

Viele Spaziergänger finden Rehkitze, die sie mit an sich guten Vorsätzen mitnehmen. „Das sollte tunlichst unterbleiben“, sagt Sporleder. Zum einen sollte man die Tiere nur mit Handschuhen und viel Gras tragen, damit sie überhaupt wieder von ihrer Mutter angenommen werden. Zum anderen sollten auf jeden Fall die Jäger informiert werden, die sich dann um die Kitze kümmern. „Was macht ein Kitz in einem Garten, schlimmer noch, in einer Wohnung? Das wird irgendwann ein ausgewachsenes Tier und dann ist damit nicht zu spaßen“, so Hans–Peter Sporleder.

Die beste Chance haben die Tiere, wenn sich Fachleute darum kümmern, so Daniel Slangen. Auch wenn das für ihn sehr kostspielig geworden ist, bereut er keine Sekunde. Aufgrund des ersten Berichtes in der Schwäbischen Zeitung hätten sich auch einige Menschen bei ihm gemeldet, die helfen möchten. Auch die Andechser Molkerei habe 180 Liter Ziegenmilch gespendet, damit die Kitze diese in der Auswilderungsperiode bekommen können. Und die endet aller Voraussicht nach Ende Oktober, Anfang November.

Hilfe ist erwünscht

Dann öffnet Daniel Slangen das Gatter im Wald und die Tiere können frei herauslaufen. „Die Rehe werden ein bis 1,5 Jahre zusammenbleiben, dann geht jedes seiner Wege“, sagt Hans–Peter Sporleder.

Allein der Prädatordruck, also die Anwesenheit des Wolfes, zeige in den betroffenen Gebieten, dass die Rehe länger zusammenbleiben. „Der Sprung, also die Gruppe der Rehe, ist in diesen Gebieten auch deutlich größer, als unter normalen Umständen“, so der Tierarzt. Auch er hofft jetzt auf ein gutes Ende dieser Kitzrettungsaktion von Daniel Slangen.