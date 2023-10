Die CDU in Neukirch stellt sich für die Zukunft neu auf

Bei der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Neukirch standen neben Rechenschaftsberichten besonders die Neuwahlen der Vorstandschaft auf der Tagesordnung. Bereits im Vorfeld hatte der langjährige Vorsitzende Jürgen Pohl angekündigt, dass er altershalber nicht mehr für eine weitere Wahlzeit zur Verfügung stehen werde. Daher wählte die Versammlung einstimmig Vera Fischer ‐ und damit erstmalig eine Frau ‐ zu dessen Nachfolgerin. In seinem Bericht blickte Jürgen Pohl auf eine 25jährige Amtszeit zurück, in der viel für die Christdemokraten in Neukirch erreicht wurde. Neben Wahlkämpfen zu Bundes- und Landtagswahlen habe man auch immer wieder Diskussionsveranstaltungen und Wanderungen mit Politikern organisiert. Auch Schatzmeister Adolf Lutz konnte einen positiven und korrekten Kassenstand vermelden, was ihm die einstimmige Entlastung einbrachte. Bundestagsabgeordneter Volker Mayer-Lay bedankte sich bei Jürgen Pohl für das vertrauensvolle und freundschaftliche Miteinander in all den Jahren. Er bezeichnete Pohl als einen Mann mit Charakterstärke und als verlässlichen Partner gegenüber dem CDU-Kreisverband. „Du bist über 25 Jahre in Höhen und Tiefen immer zu uns und zur Partei gestanden“, konstatierte Mayer-Lay. In seiner Funktion als Wahlleiter schlug der Abgeordnete Vera Fischer als einzige Bewerberin um den Ortsvorsitz vor. In ihrer sympathischen Vorstellung freute sich die Bewerberin auf die neue und zugleich spannende Aufgabe in der Ortspolitik von Neukirch. Bei der geheimen Wahl wurde sie dann einstimmig und mit großem Applaus zur neuen Frau an der Spitze der Neukircher Christdemokraten gewählt. Gemeinderat Udo Hunstiger erklärte sich bereit, die neue Vorsitzende als Stellvertreter zu unterstützen. Auch er erhielt ein einstimmiges Votum. In der bewährten Doppelfunktion als Schatzmeister und Schriftführer arbeitet Adolf Lutz in den nächsten beiden Jahren wieder im Team mit. Unterstützt werden die Vorstände von Beisitzer Manfred Amann. In seinem „Bericht aus Berlin“ ging Volker Mayer-Lay auf die schwierige Zusammenarbeit und die Konstellation mit der „Ampel-Regierung“ ein. Beherrschendes Thema der anschließenden Diskussionsrunde war dann die derzeitige Flüchtlingssituation und die Migrationspolitik in der gesamten Bundesrepublik.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.