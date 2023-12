Die „Black Devils“ des BZP schlagen in Friedrichshafen zu

Die Geschichte der BZP-Fußball-Jungs ist kurz und schnell erzählt. Der Lehrer/Trainer konnte die uralten Trikots nicht finden, also trommelte er kurzerhand die Schüler zusammen, sie sollen doch komplett schwarze Sportklamotten mitbringen. Es sah etwas zusammengewürfelt aus, aber denkt man an den Sport, so ist der Zusammenhalt und das gemeinsame Auftreten das Wichtigste bei einer Mannschaftssportart und nicht das Aussehen. Angekommen am sehr holprigen Geläuf, den krumm ausmarkierten Linien und den Löchern im Netz, ging es los. Auch das sollte die Spieler an diesem Tage nicht stören, denn „das Runde muss schließlich in das Eckige“, egal wie die äußeren Bedingungen sind. Die small „Black Devils“ haben dies toll umgesetzt und die Bodenseeschule sowie die GMS Tettnang vom Platz gefegt.

Weiter so in der nächsten Runde!!

Um den Zusammenhalt zu stärken, wären vielleicht doch ein paar Trikots ganz hilfreich. Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere Sponsor.