Der TSV Tettnang benötigt 2025 ein neues Vorstandsteam

Wahlen standen bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Hauptvereins vom TSV Tettnang im Mittelpunkt. Das Dreierteam Jürgen Weißenrieder, Elke Schömezler und Harald Franzen gab bekannt, dass sie sich 2025 nicht mehr zur Wahl stellen werden. „Wir haben den Verein durch das Jubiläum geführt und werden in den nächsten zwei Jahren die Sanierungsmaßnahmen umsetzen und die Satzung für ein neues Führungsteam in einer Klausurtagung zur Diskussion stellen“, so Franzen. Der TSV hat nun knapp zwei Jahre Zeit, dass sich ein neues Vorstandsteam findet und den TSV weiterführen kann.

Nach seiner Begrüßung berichtete Geschäftsführer Harald Franzen den rund 50 Mitgliedern im TSV-Vereinsheim von den vergangenen zwei Jahren. 2022 hatte maßgeblich im Zeichen der Vorbereitung des Jubiläums gestanden. Mit Bildern ließ Franzen das Jubiläumsjahr 2023 Revue passieren. Zur aktuellen Situation der Hallenplanung gab es von der Stadt keine Informationen zu verkünden. Bei der Sanierung des Vereinsheims wurde die Zeit aber genutzt, um ein Gutachten eines Energieberaters einzuholen und in den nächsten zwei Jahren die Sanierung des Vereinsheims umgesetzt werden kann.

Nach dem Bericht von Franzen stellte Jürgen Weißenrieder die Entwicklung der Hauptkasse von 2021 und 2022 sowie die Veränderung der Mitgliederzahlen vor. Beides hat sich erfreulich positiv entwickelt. Die zwei Kassenprüfer Emil Frei und Gerhard Eschrich hatten die Kasse der beiden Berichtsjahre geprüft und empfahlen der Versammlung die Entlastung.

Nach der Entlastung stellten sich unter der Wahlleitung von Ehrenmitglied Ulla Eschrich der Vorstand sowie der Schriftführer und die zwei Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre wieder zur Wahl und wurden von den Mitgliedern einstimmig bestätigt.

Nach den Ehrungen (separate Meldung) wurde noch für das Crowdfunding Projekt einer neuen LED Flutlichtanlage der Fußballer geworben, das aktuell zu rund 50 Prozent gefüllt ist.