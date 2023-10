„Der Stadtmensch braucht dringend die Natur“

Mailand steht nicht nur für Mode und Möbel. Die Mitglieder der Kammergruppe Bodensee in der Architektenkammer Baden-Württemberg interessierten sich bei Ihrer Mailand-Exkursion gezielt für die architektonischen Highlights der Millionenstadt. „Fondazione Prada“ und das Modemuseum von Giorgio Armani standen neben dem größten sozialen Wohnungsbauprojekt in Europa (Park Cascina Merlata) genauso auf dem Exkursionsprogramm wie die Besichtigung von CityLife, einem neuen Stadtprojekt, bei dem die bekannten Architekten Arata Isozaki, Zaha Hadid und Daniel Libeskind je ein Hochhaus entworfen und gemeinsam „eine Oase zum Wohnen und Arbeiten, umgeben von einem mit Wasserläufen durchzogenen Park“ geschaffen haben.

Das Stadtviertel Porta Nuova hatten die Architektinnen und Architekten mit ihrem Vorsitzenden Dietmar Kathan ebenfalls „auf dem Plan“. Das auf einer Brachfläche von 350.000 Quadratmeter entstandene Mailänder Geschäftsviertel am Bahnhof Garibaldi hat mit seinen Hochhäusern die Skyline von Mailand verändert. Hier stehen auch die 2015 preisgekrönten Zwillingstürme „Bosco Verticale“, die mit 900 Bäumen bepflanzt sind. Daneben liegt der öffentliche Park „Biblioteca degli Alberi (Baum Bibliothek) genannt, der als Grünfläche die Stadtgebiete miteinander verbindet und für den grünen Ausgleich zwischen der Bebauung sorgt. Bei den sommerlichen Temperaturen ist dies eine wohltuende, kühlende Oase.

Grüne Landschaften sind in Zeiten des Klimawandels für Andreas Kipar besonders wichtige Argumente. Der international gefragte Landschaftsarchitekt und Lehrbeauftragte für Landschaftsarchitektur sitzt mit seinem Unternehmen LAND in Mailand und hat einen klaren Auftrag: die Natur wieder in dicht besiedelte Städte zurückholen. „Unser Umfeld muss wieder grüner werden“, stellt der gelernte Gärtner fest. Er gründete bereits im Jahr 1990 zusammen mit seinem Partner Giovanni Sala das international operierende Architektur- und Planungsbüro LAND in Mailand. Weltweit wirbt er für seine grünen Ideen in Städten und Metropolen. Nach seiner Ansicht kann es in den tristen und trockenen Cities nie genug Grünflächen und Stadtparks geben. „Wir brauchen die Natur in unseren Städten“. In Mailand kreierte er den Nordpark und war für die Freiraumgestaltung Biocca verantwortlich.