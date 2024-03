Der Frühling naht -- Pflanzen ziehen für Garten und Balkon

[email protected]

Friedrichshafen - Die Temperaturen steigen und in den Gartenfingern kribbelt es schon - höchste Zeit, die ersten Pflanzen vorzuziehen: Paprika und Tomaten, Gurke und Brokkoli oder bunte Blumen für den Sommer - was immer auch das Herz begehrt.

Der BUND rät zu samenfesten alten Sorten, denn von diesen können Sie aus der Frucht wieder Saatgut für das nächste Jahr gewinnen - und damit Ihre Lieblingssorten selbst vermehren. Bei „F1-Hybriden“ ist das nicht möglich, hier muss jedes Jahr neues Saatgut gekauft werden.

Bitte verwenden Sie nur torffreie Erde! Der Torfabbau zerstört Moore und damit wertvolle Lebensräume, außerdem wird der im Torf gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt und heizt so den Klimawandel mit an. (https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-einkaufsfuehrer-fuer-torffreie-erden/)

Verzichten Sie auch auf den Kauf neuer Plastiktöpfe, denn der Großteil des Plastikmülls wird nicht fachgerecht recycelt. Als Aussaattöpfe eignen sich auch Eierkartons oder Klopapierrollen. Diese sind perfekt, weil die Sämlinge mit Ihnen gepflanzt werden können. Der Karton wird dann von Bodenorganismen zu Humus zersetzt. Mehr Tipps gibt es unter folgendem Link: https://www.bund.net/bund-tipps/detail-tipps/tip/pflanzen-richtig-saeen-und-pestizidfrei-kaufen/

Für Alle, die ein paar Pflänzchen zu viel gepäppelt haben, bieten der BUND Friedrichshafen und die Solawi Bodensee e.V. am Samstag, den 4. Mai 2024 wieder einen Pflänzle-Tausch-Stand auf dem Schlemmermarkt an. Das Interesse ist jedes Jahr groß und so dürfen wieder alle Interessierten Gemüsepflanzen oder auch Blühpflanzen zum Tausch bringen.

Der BUND wird besondere Gartenpflanzen als Nahrung für Nachtschmetterlinge anbieten, denn diese selten beachteten Falter sind Hauptnahrungsquelle von Fledermäusen.

Wie immer können sich die Besucher allgemein über insektenfreundliche und naturnahe Gärten oder das städtische Programm „Mehr Natur in Friedrichshafen“ informieren.

Diejenigen, die nichts zum Tauschen haben, können aber gerne auch Setzlinge gegen Spende mitnehmen.

Darüber hinaus möchte die beiden Vereine über ihre vielfältige Arbeit informieren.