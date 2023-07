Der Blick der Fotografie auf die Bodensee–Landschaft

„Landschaft — Leute — Licht“ war das Thema des Vortrags von Dorothea Cremer–Schacht aus Konstanz auf Einladung des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz. Welche Vorstellungen von der ländlichen Lebenswelt haben wir und wie werden sie von Malerei, Fotografie und Literatur geprägt? lautet die Fragestellung der diesjährigen Vortragsreihe in der denkmalgeschützten Scheuer. In Ihrem Vortrag stellte Cremer–Schacht als Kennerin der Fotografie–Geschichte der Bodenseeregion die bedeutenden Fotoateliers, Fotografen und Fotografinnen seit den Anfängen des fotografischen Mediums um 1840 bis in die 1950er Jahre vor. Dabei beschränkte sie sich nicht auf die deutsche Seeseite, wie die Fotografenfamilie Wolf in Konstanz, Siegfried Lauterwasser in Überlingen oder Lotte Eckener in Friedrichshafen, sondern weitete den Blick mit der Fotografen–Dynastie Taeschler in St. Gallen auch auf die Ostschweiz, mit Franz Bertolini in Dornbirn auf Vorarlberg, mit Peter Scherer in Ravensburg auf Oberschwaben und mit Lala Aufsberg in Sonthofen auf das Allgäu.

Ausgehend von der Atelier– und Porträtfotografie fanden über erste Aufnahmen in freier Landschaft auch ländliche Szenerien und eher selten Menschen bei der bäuerlichen Arbeit Aufmerksamkeit, so bei Lotte Eckener oder Lala Aufsberg. Die Fotografien des bäuerlichen Milieus von Peter Scherer sind seltene Ausnahmen. Mit Auswahl und Interpretation der Fotografien zeigte die Referentin, dass das Interesse an der hiesigen ländlichen Landschaft mit ihren Leuten zumeist in ein breites persönliches Motivinteresse der Fotografierenden eingebettet war, seien es fotografische Techniken, industrieller Fortschritt, Architektur, außergewöhnliche Persönlichkeiten oder gesellschaftliche Entwicklungen. Selbst dokumentarisch wirkende Aufnahmen sind Ergebnis sorgfältiger Motivwahl, bewusster Lichtführung und Personengruppierung. Ungestellte Aufnahmen der täglichen bäuerlichen Arbeit blieben selten.

Abschließender Vortrag der Reihe: Dr. Lorenz Göser: Die Schriftstellerin Maria Beig (1920—2018) und ihr Blick auf das bäuerliche Leben in Oberschwaben. Freitag, 11. August, 19 Uhr.