Dem Schatz auf der Spur ...

... Unter diesem Motto waren am vergangenen Wochenende bei den ökumenischen (kath. u. ev. Kirche und christliche Gemeinde Kressbronn e. V.) Kinderbibeltagen in Kressbronn a. B. 40 Kinder der 2. - 6. Klassen auf der Suche. Am Freitag lernten die Kinder durch die Archäologin Kiki (Luisa Maage) und ihre Freundin Agnes (Britta) Mose als Baby kennen und machten sich damit auf die Suche nach dem Schatz. Im Laufe des Samstags wurde Mose immer älter und seine Geschichte vertiefte sich stets. Die Schatzsuche ging weiter und führte unter anderem vorbei am Nil, auf den Berg Horeb, zum Dornbusch und nach Ägypten. Nicht einmal die Bösewichte (Johannes und Werner), die den beiden eine Falle stellten, konnten Kiki und Agnes bei der Schatzsuche aufhalten. So gelang es den Beiden gemeinsam mit der Hilfe der Kinder am Sonntag im Gottesdienst den Schatz finden. Begleitet wurden diese Theatereinheiten mit Erzählungen der Bibelgeschichten sowie dem gemeinsamen Lesen in der Bibel und den Gesprächen in den Kleingruppen. Zusammen verbrachten groß und klein mit Spiel, Spaß und Gesang, in den Räumlichkeiten und auf dem Außengelände der Evangelischen Kirche, bei strahlendem Sonnenschein ein wundervolles und erfüllendes Wochenende. Den Abschluss feierten alle Kinder und Betreuer gemeinsam mit ihren Familien und vielen Gemeindemitgliedern in einem ökumenischen Familiengottesdienst in der Evangelischen Kirche mit den Pfarrern U. Adt und L. Rösch. Der Höhepunkt der Kinderbibeltage war das Finden des Schatzes während des Gottesdienstes. Die Kinder fanden, natürlich in einer großen Schatzkiste, einen besonders wertvollen Schatz, den sie mit nach Hause nehmen durften. Diesen bewahren sie hoffentlich noch lange als Schatz für sich und tragen ihn im Herzen.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten, besonders an unsere Referentin Luisa (Bibellesebund), an das Kernteam unter der Leitung von Lena Iovtchev, das bereits Monate vorher in die Planung und Vorbereitung eingestiegen ist, an alle Kleingruppenleiterinnen und -leiter, an das fleißige Küchenteam sowie allen Kuchen- und Essenspendern und unserem diesjährigen Hausherrn.

Es war schön zu sehen, dass Kinder- und Erwachsenenaugen des Glaubens wegen zum Strahlen gebracht wurden, Gottes Liebe, Kraft und Geist in uns wirken konnte.

Im nächsten Jahr freuen wir uns, alle in der katholischen Kirche willkommen zu heißen.