Deggenhausertal

Drei Autos stoßen im Deggenhausertal zusammen

Deggenhausertal / Lesedauer: 1 min

Mehrere verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 22. 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße L 204 bei Roggenbeuren in Deggenhausertal ereignet hat.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 18:46 Von: sz