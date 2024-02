Fluchtversuch misslungen: Ein betrunkener Autofahrer hat sich am späten Samstagabend in Urnau versucht aus dem Staub zu machen, als die Polizei ihn kontrollieren wollte. Während der Streifenwagen wendete, fuhr der 58-jährige Audi-Fahrer in eine Hofeinfahrt und schaltete das Licht seines Wagens aus.

Die Streifenwagenbesatzung fand den Wagen verlassen vor, nahm aber eine männliche Person im nahegelegenen Gebüsch wahr, die versuchte über einen Gartenzaun zu flüchten. Nach einem kurzen Sprint, holten die Beamten den Mann ein. Es stellte sich heraus, dass er der Fahrer des Autos war. Der Grund des Fluchtversuchs: ein Atem-Alkoholgehalt von 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt.