„Dass ihr da seid ist das Schönste!“

„Unsere Welt wird kälter, leerer und ärmer“ hat Pfarrer Josef Scherer beim Adventsgottesdienst bedauert und den Blick um so mehr auf das Schöne gelenkt, das Licht bringt in das Leben. Aufs Ehrenamt, wie es das Seniorenteam seit vielen Jahren mit Freuden leistet. Sein Dank galt ganz besonders Ingrid Aggeler und Karin Stütz, die gemeinsam die Leitung innehatten. Auf sie folgen Birgit Eberhard und Margit Hennig.

„Nicht nur dass der Saal wunderschön geschmückt ist. Dass Ihr da seid ist so schön!“, freute sich Pfarrer Scherer im Gemeindehaus St. Verena. Er schaute auf die Gäste und auf die Ehrenamtlichen, die diese schönen Stunden seit vielen Jahren möglich machen. „Es ist faszinierend, wie sie alle sich hier einbringen und ein so schönes Miteinander gestalten. Dafür bin ich froh und dankbar!“. 23 Jahre war Ingrid Aggeler dabei und hatte 13 Jahre die Leitung inne. „Wie viele Nachmittage, Ausflüge, Gottesdienste haben sie gestaltet“, lobte er und sagte herzlich Dankeschön. Dieses galt auch Karin Stütz, die von Renate Rudhard angeworben 2010 zum Team kam und 6 Jahre die Stellvertreterin von Ingrid Aggeler war. „Danke, dass ihr alle immer so zahlreich gekommen seid“, wandte sich Ingrid Aggeler an die Gäste, „es war eine sehr schöne Zeit“. Wie schön, das verriet Anne Gebhard, die mit ihr den Dienst von 23 Jahren antrat: Gerda Blum hatte sie zum Fasnetsauftritt bei den Senioren überredet und dort einfach vorgestellt, als die 2 Neuen im Team. Sie sind geblieben und haben gebacken, bedient, Sketsche und Tänze aufgeführt und so manchen Klamauk zur Unterhaltung der Gäste. „Man trifft die Menschen“, bestätigt auch sie „und arbeitet in einem tollen Team, das Freude macht“. Das große Dankeschön von Ingrid Aggeler und Karin Stütz galt ihrem Team, das sie so viele Jahre unterstützte und all dies möglich machte. Eine Rose gab es für sie alle zum Abschied und herzliche Worte für Maria Hornstein und Heike Sonntag, die mit ihnen das Team verlassen. Und dann wurde gefeiert, mit Laurenz Spöcker am Akkordeon und Franz Büchelmeier am Kontrabass. Es wurde gesungen und geklatscht und die Stimmung hochgehalten, wie all die Jahre schon. Dafür haben Ingrid Aggeler und ihr Team sich eingesetzt, haben immer neue Programme aufgestellt und für beste Unterhaltung und Zusammenhalt gesorgt. Dankeschön!