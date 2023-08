Das Vereinsheimes in Fischbach ist für 2023 gerettet

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ ist eine bekannte Weisheit im Fußballgeschäft. Bei SIT– FN (Senioren Internet Treff) bedeutet dies nach den Frühjahr-/ Sommerkursen die Aufarbeitung der vergangenen Lernangebote und die Vorbereitung des Herbstprogramms. In mehreren internen Sitzungen wird eine weitere Verbesserung unserer Angebote angestrebt.

Die Kursleiter mit ihrer Helfercrew fragen sich: Was war gut?, Passten die Inhalte?, War der Kursaufbau/-ablauf logisch und vermittelbar?, Waren die Veranstaltungsorte die Richtigen?, Stimmten die zeitlichen Terminierungen? Bei allen Antworten zu diesen Fragen stehen die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden im Mittelpunkt. Dass wir in der letzten Session nicht ganz falsch lagen, zeigte die hohe Akzeptanz und die Rückkopplung von unseren Kunden. So haben wir entgegen den ursprünglichen Planungen auf Grund der hohen Nachfrage zusätzliche Veranstaltungen durchgeführt. Grundsätzlich haben wir auch eine Entwicklung festgestellt, die eine Abkehr vom Frontalunterricht (Kurse) zu individuellen Fragen und Problemen (sog. Sprechstunden) zeigt. Dieser Umstand erfordert eine exakte Planung und zeitliche Taktung, da die individuellen Fragestellungen immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden gleichzeitig zulassen. Bisher haben wir diese Entwicklung gut gemeistert auch die räumliche Situation hat sich für das Herbstprogramm glücklicher Weise entspannt. Die Stadt Friedrichshafen hat uns in dankenswerter Weise den Aufenthalt/Vereinsheim im Gebäude Zeppelinstraße 300 in Fischbach zunächst bis zum Jahresende verlängert. Das ausgearbeitet Konzept des Herbstprogramms wird in zwei Informationsveranstaltungen vorgestellt.

Am Dienstag den 12. September um 10.00 bis 11.00 Uhr im „Seniorentreff“ in Ailingen und Donnerstag den 14. September um 16.00 bis 17.00 Uhr im Vereinsheim in der Zeppelinstraße 300 in Fischbach. Zu diesen Veranstaltungen wird noch vor den Terminen gesondert in der Presse hingewiesen. Wir freuen uns schon auf ein reges Interesse und konstruktiven Anregungen.

Weitere Informationen unter www.sit–fn.de