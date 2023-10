Das sind die Clubmeister des TC Langenargen

Wie schon im letzten Jahr wurden die Clubmeisterschaften des TCL über die Sommersaison hinweg ausgetragen. Dieses Mal begann die Reise am 13. Mai und fand ihren Höhepunkt mit den Finalspielen der Juniorinnen U12, der Junioren U18 sowie der Damen und Herren. Emily Knaus und Kiara Schirmer bestritten das Endspiel der Juniorinnen. Beide spielten hervorragendes Tennis mit langen, spannenden Ballwechseln. Den ersten Satz gewann Emily mit 5:3. Bereits 3:0 im zweiten Satz in Führung liegend ließ Kiara Emily nochmals auf 3:2 herankommen. Schlussendlich gewann Kiara diesen Satz mit 4:2. Der Match Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Hier gab es einen steten Wechsel in der Führung. Am Ende setzte sich Kiara mit 10:6 durch und gewann in ihrem ersten Tennisjahr den Clubmeistertitel ihrer Altersklasse. Dritte wurde Letizia Marisescu.

Auch bei den Junioren entwickelte sich ein Endspielkrimi. Matheo Florian Jahrgang 2010 gewann den ersten Satz gegen den fünf Jahre älteren Valentin Lauria mit 7:5. Auch im zweiten Satz lag Matheo immer in Führung, vergab beim Stand von 5:4 drei Matchbälle und musste in den Tiebreak des zweiten Satzes gehen. Auch hier entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Valentin konnte diesen knapp für sich in entscheiden. Die Zuschauer waren auf einen Krimi im Match Tiebreak vorbereitet. Leider verletzte sich Matheo beim verlorenen Satzball so stark, dass er die Partie nicht fortsetzten konnte und aufgeben musste. Valentin war somit Clubmeister. Dritter wurde Luca Landmann von sechs gemeldeten Teilnehmern.

Die Damen und Herren konnten nicht diese Spannung erzeugen. Alle Zuscheuer hatten sich auf ein spannendes Damenfinale mit schönen Ballwechseln gefreut. Leider musste Isabel Bauer am Finaltag krankheitsbedingt absagen. Nadine Knaus-Kabus wurde als Damen-Clubmeisterin geehrt. Dritte wurde in dem Achterfeld Helen Beck.

Im Herrenfeld konnte Sportwart Ralf Hauser 37 Teilnehmer ins Tableau setzen. Eine Herkulesaufgabe die Spiele über den gesamtem Zeitraum erfolgreich organisatorisch zu betreuen. Ins Finale der Herren spielten sich Mehdi Benarbi und Daniel Lanz. Benarbi, an diesem Tag bestens aufgelegt, zeigte seine spielerischen Qualitäten und verlangte Lanz alles ab, der sich bestens verteidigte und um jeden Ball kämpfte. Schlussendlich setzte sich Benarbi mit 6:2 6:2 durch. Dritter wurde Marc-Oliver Sattler.